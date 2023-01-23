『新品未使用/PUMA パーカー XL グリーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 01分に出品され03月21日 10時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約3年前に新品で購入してクローゼットで保管してました。

衣替えをしていたらクローゼットから出てきました。趣味が変わったので出品します

よろしくお願い致しますm(_ _)m



- ブランド: PUMA

- 色: グリーン

- サイズ: XL

肩幅ー約55

身幅ー約60

着丈ー約66

袖丈ー約61



素人採寸の為多少のズレはご理解下さい。



＊柔らか生地で着心地がいいです。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用/PUMA

パーカー

XL

グリーン