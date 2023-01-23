『Ralph Laurenダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 06時 25分に出品され04月22日 06時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【リバーシブルデザイン】

このベストはネイビーとレッドのリバーシブルデザインで、シーンに応じてスタイルを変えることができます。



【高品質な素材】

ダウン素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節でも快適に着用できます。



【ブランドの信頼性】

ポロ・ラルフ・ローレンのロゴが施されており、ブランドの信頼性とスタイルを兼ね備えています。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウン

- デザイン: リバーシブル

- ロゴ: ポロ・ラルフ・ローレン

- 色: レッド

- ロゴ: Rの刺繍



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Ralph

Laurenダウンベスト