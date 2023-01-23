『高円寺 川 異国のshoulder bag カネコアヤノ着用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 27分に出品され03月22日 05時 27分に終了予定です。即決価格は13,806円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高円寺 古着屋 kawa vintage 異国のshoulder bag



カネコアヤノさんがMV「わたしたちへ」で着用されていたバッグの実物です。とても貴重な物かと思います。



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バッグ本体

高さ約28cm

横幅約21cm

マチ約10cm

ショルダー長さ約48cm×2

結構荷物が入ります。ユニセックスで着用いただけるかと思います。



数回使用しましたが目立った傷や汚れはございません。vintageの自宅保管品となりますのでご理解いただけない方はお避けいただけますと幸いです。



とても気に入っておりますので恐れ入りますがお値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンティーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 高円寺 川 異国のshoulder

bag

カネコアヤノ着用