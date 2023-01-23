『Attic 別注 YOKE 7G ALPACA WOOL CARDIGAN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 09時 07分に出品され04月26日 09時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Attic別注のYOKE 7G ALPACA WOOL CARDIGANです。

サイズは3です。

着用しなくなったため、出品いたします。

値下げも可能ですので、気軽にコメントしてください。

肩幅62cm、身幅61cm、袖丈60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Attic

別注 YOKE

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ALPACA

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