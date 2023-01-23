『♡新品正規品♡Telfar small WHITE♡ホワイト スモール♡【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 49分に出品され03月08日 16時 49分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

アパレル関連専門商社から買付を行っており、正規品のみを取り扱っております。本業はスタイリストやSNS運用のコ ンサルを手掛けております。 全商品国内到着後検品、第三機関による真贋鑑定等をクリアしております。 検品等は入念に行っておりますが、極稀に見落としがございます。不備が発見された場合は返 品交換も受け付けております。



・検品箇所について 外袋、形状、ヴィーガンレザー、内タグ、紙タグ

■商品状態:新品未使用

■カラー:WHITE

■サイズ:(約)横12cm x 縦17cm x マチ x 9cm

■発送目安:注文後24時間以内 ■他販路でも販売しているため、入れ違いで完売している場合がございます。 ■ご注文後の返品は商品に欠陥があった場合のみ受け付けます。 ■出品商品はすべて検品鑑定済みの正規品です。新品の60サイズダンボールに入れ丁寧に梱 包しお届けいたします。

!!!注意!!! インターネット上に多数、中国のECサイトから購入された非正規品が販売されているのが見受け られます。過去に仕入れしている商品との比較を行うために購入してみましたが、Telfarの特徴で もあるヴィーガンレザーの艶感が全く違い、驚愕しました。

以下、非正規品の特徴を記載します。

・白いバンドにTelfarのロゴが入っていない。

・ヴィーガンレザーの光沢感が強い ・表面のTelfarのロゴの型押しが以上にくっきりしている。

・ヴィーガンレザーが極端に薄い

・Telfar社からの手紙や黒い箱が付属している (通常、黒の箱は付属しません)

・本人確認の有無

・返品対応が不可能 ・ミディアムの場合、内側ZipがYKKではない

当方、オフライン店舗にてブランド買取再販を数年行ってきましたので、真贋にまつわる知識は 他の個人バイヤーさんより豊富かと思います。

個人での真贋チェック、第三機関での真贋チェック、クリア済みですので正規品を問う質問はご 遠慮ください。

また円安の影響で仕入れ全体の価格が高騰しておりますので過度なお値下げ交渉はご遠慮くだ さい。在庫状況によって多少でしたら、お値下げ対応することも可能ですので是非、コメントくださ いませ。



どうぞ、よろしくお願いいたします^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テルファー

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WHITE♡ホワイト

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