『ifsixwasnineカットソー ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 23時 09分に出品され03月03日 23時 09分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イフシックスワズナインのTシャツです。

普通のボーンTシャツは見かけますが、こちらの蛇のデザインの方はなかなか見ませんね。



色は黒

サイズ…メンズ1

使用感は多少あります。

写真をご確認ください。



質問お待ちしてます。



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share spirit 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: イフシックスワズナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ifsixwasnineカットソー ブラック