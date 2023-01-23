『BULL ORIGINAL ブルオリジナル BSMG ブルドッグ スタジャン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 18分に出品され03月29日 08時 18分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BULL ORIGINAL ブルオリジナル

BSMG ブルドッグ クラシカル

スウェットスタジャン

サイズ：XL







BULL ORIGINAL

BULL DOG•ブルドッグ クラシカル スタジャンです！







スウェット生地のスタジャンとなっており、胸元のBullワッペンや背中のブルドッグが可愛い1着です。







全体のディテールやデザインもビンテージアイテムさながらの作りとなっており、古着•ビンテージアイテムがお好きな方にとっても最高の1着です。







使用感あり、ボディーお腹辺りの色落ちがあります。ボディーの色落ちに関しては、サンフェード／日焼けなどの色落ち•使用感に抵抗感がない方は問題ないかと思います。写真にて状態確認お願いします。







デニムとの相性も抜群です！ビンテージデザインのスタジャンをお探しの方はぜひいかがでしょうか。









●サイズ：タグ表記 XL

肩幅 ：50cm

身幅 ：54cm

袖丈 ：68cm

着丈 ：67cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BULL

ORIGINAL

ブルオリジナル

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ブルドッグ

スタジャン