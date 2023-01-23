『コムデギャルソン オムプリュス 23aw ジャケット M PL-J068 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 26分に出品され03月28日 05時 26分に終了予定です。即決価格は27,292円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS HOMME PLUS

23awのジャケットになります。



ランウェイでも使われていたストライプにドット柄が使われていてギャルソンらしいジャケットになっています。

デリバリーがシーズンの後半だったため生産数も少なかったようです



サイズM

(着丈73身幅53肩幅45袖丈67)



新品未使用ですが購入後部屋で何回か試着しました。

取り外してますが購入時のタグありです。



定価179,300円(税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コムデギャルソン

オムプリュス

23aw

ジャケット

M

PL-J068

新品