『moz様専用 UABONI ライダースジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 09時 25分に出品され05月09日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入後なかなか着用機会がなさそうなので、出品させていただきます。自宅保管品になりますので、ご了承下さい。



肩幅45cm 胸囲108cm 着丈58cm 袖丈59cm

(素人採寸の為多少の誤差はお許し下さい)

素 材 ： 表地：シープスキン100%

裏地：コットン60％

ポリエステル40％



⚠️トラブル防止のため、ご購入前にプロフィールをご確認下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ moz様専用 UABONI

ライダースジャケット