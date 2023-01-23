『MUHET ループニットカーディガン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 03分に出品され04月17日 14時 03分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年の11月頃に購入しましたが、着用機会がないため出品いたします。



身幅···73cm

着丈···68cm



季節感···秋,冬



カラー···チャコールグレー



ー Design ー

毛糸の編み目がひとつひとつ大きく、毛糸をループ状にして表面に出し、

フワフワとした印象にしたカーディガン。

メランジ見えなところも今季のトレンドらしいポイント。

ゆったりシルエットで着用しやすいアイテムです。



XLサイズをメンズFREEサイズとしてご用意しておりますので、

メンズの方にもミュエータのスタイルを楽しんでいただけます！



ー Fabric ー

柔らかく肌触りのいい生地



ー Styling ー

シャツにネクタイの組み合わせや、ロンTに合わせて

パンツにはデニムパンツやミリタリーパンツ、ストレートパンツ、ストライプパンツ、

チノパンツなどに合わせて様々なコーディネートがお楽しみいただけます。



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透け感：なし

裏 地：なし

伸縮性：あり

光沢感：なし

生地の厚さ：普通



ーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ミュエータ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MUHET ループニットカーディガン