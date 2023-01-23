『Union Backpack (Ms Black Swan) バックパック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 18時 03分に出品され05月01日 18時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ms Black Swan



こちらでお譲りいただきましたがあまり使用する機会がないので出品させていただきます。

当方は使用してません。

ほとんど使用していないとのことだったので綺麗な状態かと思います。



Size：H400 × W350 × D10mm

Color: Ms Black Swan

Material: 表地：ヴィーガンレザー 裏地：ポリエステル 100%

Price: ￥16,500





折りたたんで発送予定です。皺ができる可能性がございますがご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

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Backpack

(Ms

Black

Swan)

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