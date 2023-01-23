『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ヴィバシテMM ショルダーバッグ 人気【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 42分に出品され03月27日 19時 42分に終了予定です。即決価格は48,501円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エコリング、JJコレクションで鑑定済みです！



☆＊☆たくさんの商品の中からご覧頂き、ありがとうございます☆＊☆



⁂お値下げは可能な限り対応したします

⁂コメントお待ちしておりますね(*´ ˘ `*)♡

⁂（大幅なお値下げはご遠慮下さい）



⁂コメント無しの即購入もOKです！



⁂もちろん正規品になります。



。.゜ :✿ 。.゜ :✿ 商品情報 。.゜ :✿ 。.゜ :✿

Aランクとなってましたので目立った傷汚れなしの状態です！



⁂ブランド名⁂ LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム



⁂商品名⁂ ショルダーバッグ ハンドバッグ

ヴィバシテMM



⁂大きさ⁂



サイズ：W31×H14.5×D9 cm

カラー：モノグラム

仕様：ファスナー開閉式

外ポケット×2

内ポケット×2



素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい(*˘︶˘*).。.:*♡





状態は写真の通りです(*˘︶˘*).。.:*♡

写真のように中古品ですので、傷汚れなどご理解ください。



●注意点



こちらの商品は大手ブランドショップのブランディアいう所から正規品と鑑定済みの物を購入しております。





新品では無くあくまでも中古品です！

自宅保存ですので、画像に写り込まない、汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入下さい^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

ヴィバシテMM

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