『DUFFER of ST. GEORGE ／本革 スエードライダース【オマケ有】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 22時 24分に出品され05月04日 22時 24分に終了予定です。即決価格は7,153円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 シングルライダースになります。

合計10〜12回(1シーズンに2〜3度の着用頻度)くらいの着用ですが、スエードスプレーなどで保湿、ブラッシングなどをしながら大事に着ていましたので革の状態問題ないと思います。

内側のライニングはアクセントになる、ワインレッドです。

写真が自然光の下で統一感ある色が出ないのですが、薄い紺色というか、

スエード素材も相まって独特の色てす。



デニムで合わせても良いし、

雑誌で言ったらSafari好きな方とかでしょうか。

スラックス、スウェットパンツなどコーディネートはかなり幅広いと思います。フーディだったり、西海岸的の大人な雰囲気のコーディネートとか、

かっこいいと思います。



袖の中も裏地があるので、

車移動が多い私は中に長袖のTシャツやカーディガンなどで冬も重宝していました。

他のレザーアイテムもですが、

腕が動かし易いので運転しやすいからライダースが好きです。引っ越しに向けてワードローブを整理するのに出品しています。



ご検討くださいますと幸いです。



オマケというほどではないですが、

手入れで使っていたブラシ(最後の写真の物)もお付けします。

不要でしたらその旨お申し付けください。



【高品質レザー】

このジャケットは高品質なスエードで、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

シングルライダースデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

内側は滑らかな素材で、快適な着心地を提供します。



- 色: 薄ネイビー

- 素材: レザー

- ブランド: DUFFER of ST. GEORGE

- サイズ: L

- デザイン: シングルライダース

- ポケット数: 3



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザダファーオブセントジョージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUFFER

of

ST.

GEORGE

／本革

スエードライダース【オマケ有】