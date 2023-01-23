『東方project Midnight Parade 暁Records CDセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 11分に出品され03月12日 15時 11分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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秋の新譜なのかスペシャル⑦点セット



新品にて購入後、CDのみ1度PCに取り込んだものとなりますが、1度人の手に渡った物ですので神経質な方は購入をお控え下さい。



その他、おまけCDとグッズ等は未使用品となります。



帯についてはケース内に入れて発送致します。



簡易梱包となります。



バラ売り不可。

取り置き不可です。



tr.01「Midnight Parade」

原曲:妖魔夜行/ほおずきみたいに紅い魂



tr.02「NONONO」

原曲:リバースイデオロギー



tr.03「Underestimate」

原曲:輝く針の小人族 ～ Little Princess



tr.04「Missing Letters」

原曲:判読眼のビブロフィリア



tr.05「ぜんぶ天狗のせいだよね」

原曲:妖怪の山 ～ Mysterious Mountain



tr.06「ファンファンキョンシィ」

原曲:リジッドパラダイス/素敵な墓場で暮しましょ



tr.07「Better Off Dead」

原曲:ピュアヒューリーズ ～ 心の在処



tr.08「The Sun Falls Again」

原曲:ネクロファンタジア



編曲:Stack Bros.

作詞:Stack



東方project

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暁Records 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>アニメ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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