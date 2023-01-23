『LEON掲載AKM×DUVETICA SQUARE HOOD DOWN【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 32分に出品され03月17日 00時 32分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定価10万円ほど riri

AKMとDUVETICAのコラボ商品です。表地はウールカシミヤ素材で高級感があります。ピュアグースニューダウンを使用しており暖かいです。XL表記ですがやや小さめです。





■商品内容

○ブランド :AKM DUVETICA





○カラー ：ダークグレー





○商品の状態 :フード欠品。内側ダウン抜け若干あり。





○サイズ :XL



着丈 約67cm

身幅 約51cm

肩幅 約43cm

袖丈 約67cm





商品は全て平置き実寸になります。実際のサイズと記載されたサイズに若干の誤差がある場合がございます。採寸での多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りしています。





■コンディションランク 【A】

【S】新品、デッドストック

【SA】使用感のほぼない美品物

【A】使用感は少なく良い状態

【B】使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり





こちらの商品は古着であるため多少の使用感は見られます。古着であることに理解をいただける方のみ商品の購入の御検討をお願いします。



○配送

簡易包装にて1~2日ほどで発送いたします。





○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店 （AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEON掲載AKM×DUVETICA

SQUARE

HOOD

DOWN