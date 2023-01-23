『80s DESCENTE ベロアスタジャン 古着 デサント グリーン 緑【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 07時 43分に出品され04月03日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●説明

80sデサントのベロアスタジャンになります。



80sのadidasのトラックジャケットと同じタグが付いているので80s程度かと思います。



ベロアの珍しいタイプのスタジャンです。



メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。



●カラー



ホワイト/グリーン系

白/緑



●状態

古着のため着用感、アームに薄い汚れございますが、まだまだ着ていただけると思います。

出品物は基本的に古着になります。

検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。

古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。

あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。





●サイズ

M

着丈：約66.5cm

身幅：約59.5cm

肩幅：約48cm

袖丈：約59cm



多少の誤差はご了承下さい。





80s～90s（80s 90s）のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。



基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

DESCENTE ベロアスタジャン 古着 デサント グリーン 緑