『MIUMIU ミュウミュウ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 21時 53分に出品され03月14日 21時 53分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭕即購入 ❌専用出品、取り置き



数年前にオンラインで購入したものです。袋はついていますが、本体に若干のシワが入ってしまっています。一度見知らぬ他人が使ったものだというご理解がある方のみご購入お願い致します



箱に入れて匿名発送予定です



購入後、イメージと違ったから返品したいという取引キャンセルは規約上、出品者の迷惑行為に当たる為返品出来ません。よく考え検討してからの購入をお願いします。



カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MIUMIU

ミュウミュウ

ショルダーバッグ