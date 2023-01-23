『ラコステ ジャンバー ブルゾン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 23時 59分に出品され05月09日 23時 59分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラコステの ジャンバー ブルゾンになります



色は ブルーと黒のツートン



肩幅 約53cm

身幅 約60cm

着丈 約68cm



あくまで中古品ですので ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします



ノークレームノーリターンでお願いいたします



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラコステ ジャンバー ブルゾン