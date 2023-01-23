『Arcteryx 黒 MANTIS 26 BACKPACK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 33分に出品され04月17日 11時 33分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年2月にzozotownで新品で購入したものの

しっくりこなくて２回しか使用していません。

目立つ傷や汚れはなく状態はとても良いです。



Arcteryx 黒 MANTIS 26 BACKPACK



通勤やちょっとした旅行まで幅広く活躍



■デザイン

整理収納力と耐久性、バランスの取れた背負い心地を、すっきりとしたミニマリストデザインとリサイクル素材で実現。ポケットが多く整理がしやすいので、機能的でタウンユースにもぴったりなバックパックです。



■ディテール

パッド入りバックパネル、フレームシート、アルミ製ステイの一体化で、快適な背負い心地を追求。調節可能なサイドポケットには水筒、ウィンドブレーカー、カメラを収納できます。



■サイズ

開口部にドローブリッジ方式を採用したことで、大きな収納部分へのアクセスも容易。内側には飲料水を入れられるハイドレーションブラッダーやノートパソコンが収納できるスリーブがあります。



容量: 26L



■メーカー番号

29560 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Arcteryx

黒

MANTIS

26

BACKPACK