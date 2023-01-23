『22SS TOGA × PORTER String bag トーガ✖️ポーター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 01時 07分に出品され03月09日 01時 07分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22SS TOGA × PORTER String bag



2022年春モデルの

トーガ×ポーター コラボバッグ

ストリングバッグのブラウンです！



使用回数は5回ほどでかなり綺麗だと思います。

ショルダータイプのストラップもあります。



ブラウンはあまり見かけずとても可愛い色味です！



よろしくお願い致します。



ショルダーバッグ

トーガプルラ

PORTER × TOGA



カラー···ブラウン

素材···ナイロン



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トーガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 22SS

TOGA

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PORTER

String

bag

トーガ✖️ポーター