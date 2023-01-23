『未使用品●WEDGWOOD ポルカドット ハーレクイン 2ティアケーキスタンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 12時 54分に出品され04月09日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 廃盤になりましたウエッジウッド、ポルカドットの2段ケーキスタンドになります。

カップと共に頂きましたが、使用せずに保管していたため出品します。



撮影のために中身を出しましたが未使用品になります。

サイズ感等は写真参照下さい。



箱はテープ跡があります。



緩衝材に包みメルカリ便にて郵送します。



送料込みですのでお値下げは厳しいですが

カップも一緒に出品してますので、どちらもご購入頂いた方には気持ちばかりの値下げ(700円程度)させて頂きます。



壊れやすいもののため郵便局にて発送したいと思います。土日をまたぐ事もありますのでお急ぎの方はコメントにてご確認頂ればとおもいます。



新品ではございますが、箱のまま自宅保管していましたのでご理解頂ける方お願いします。



アフタヌーンティーをしたり、クリスマスパーティーや年末年始に、雑貨やアクセサリー置きなどのインテリアとしても使えます



WEDGWOODのポルカドットデザインは、エレガントでありながら遊び心も感じられるスタイルです。特別な日やおもてなしにぴったりのアイテムです。



【高品質な素材】

ボーンチャイナ製で、耐久性があり、長くご使用いただけます。美しい光沢が特徴で、食卓を華やかに演出します。



【便利な2ティア構造】

2段の構造により、ケーキやスイーツを美しくディスプレイできます。パーティーやティータイムに最適です。



- ブランド: WEDGWOOD

- デザイン: ポルカドット

- 商品名: 2ティアケーキスタンド

- 素材: ボーンチャイナ

- 型番: 55640002403

- デザイン: 二段式ケーキスタンド

-サイズ:約直径16cm/直径20.5×高さ24.5cm



フランフラン、アフタヌーンティー、ローラアシュレイなど好きな方、ウエッジウッド、ジノリ、ロイヤルコペンハーゲン、ナルミ、イッタラ、アラビアなど北欧が好きな方にもオススメてす 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ウェッジウッド