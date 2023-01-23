『未使用品●WEDGWOOD ポルカドット ハーレクイン 2ティアケーキスタンド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 12時 54分に出品され04月09日 12時 54分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ウェッジウッド
櫻井美奈子 オルミナキルン 器 ボウル 作家
¥ 9620
マイセン アラビアンナイト 24金彩プレートA 幅約18.7㎝
¥ 44000
エルメス大皿(25.5)２枚組
¥ 13000
※未使用品※前畑陶器庫山窯金彩狩衣土瓶茶器超プレミアムな逸品入手困難
¥ 18078
HERENDヘレンドロスチャイルドバードデザートプレート19cm F 新品未使用
¥ 7206
【未使用・美品】ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート2010年
¥ 7644
⭐️ フランス ジアン タルト柄 プレート 4枚 ⭐️
¥ 10725
和食器 天狗谷窯 深鉢 中鉢 業務用 19点セット
¥ 9555
【レア】ディズニーランド バンビ プレート２枚セット お皿 食器
¥ 10764
希少得価 池田優子 白金彩鉢1個 安藤雅信井山三希子岩切秀央小林徹也吉田直嗣次朗
¥ 14500
エルメス HERMES ガダルキヴィール プチカレ スクエアプレート 新品
¥ 10550
新品未使用 内田鋼一 加彩ボウル bowl
¥ 14000
ノリタケスタジオコレクション プラター
¥ 12870
稀少 ZARA HOME サンゴ 大皿 ２枚セット 直径 35.5cm ブルー
¥ 7238
高級 古伊万里 幸楽窯 献上手古伊万里鳳凰 金襴手 金彩鳳凰牡丹文様 皿 ５枚
¥ 15312
大明宣徳年製在銘 染付高仕図蓋碗
¥ 92000
希少 フランス リュネヴィル窯 1800年代後半 helene プレート
¥ 8112
英国 素敵 ウェッジウッド フロレンティーン コバルトブルー 5ピース F5
¥ 11960
落札価格7565円
832 入札履歴
終了
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