『ヨーガンレール ラグビーバッグ リュック ２WAYバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 29分に出品され03月26日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨーガンレール



ラグビーボール型のリュック高さ35cm.36cm位。横幅 約30cm

大きいサイズを現在愛用しており、こちら、出品致します。

お手入れしながら、使用していたので、細かなダメージは、あるかと思いますが大きなダメージは、ありません。がやや傷ありにしました。



中も、比較的キレイです。

中には、小物入れの幅１４

cm程のファスナー片手が入る程のポケットあります。



ショルダー、リュック、２WAY



カラー...ブラック



素材...本革



ファスナーも、良好

ファスナーの金具に、ハゲがあります。



持ち物が多く、こちらは、最近出番が無いので、お譲り致します。



中古にご理解頂ける方、状態は画像でご確認頂きますよう、お願い致します。

また、ご購入前には、ご面倒でもプロフィールご一読お願い致します。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヨーガンレール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヨーガンレール ラグビーバッグ リュック ２WAYバッグ