『◻️Hisense 電気洗濯機◻️ 送料設置無料◻️HW-G55E5KK◻️【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 17時 09分に出品され04月02日 17時 09分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #激安洗濯機！



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【商品概要】



◻️Hisense 電気洗濯機◻️

◻️HW-G55E5KK◻️

◻️5.5kg◻️

◻️2017年式◻️

◻️幅540×奥行540×高さ950(mm)◻️

※ 管理コード：KA00002550

側面に傷が御座います



⚠️注意事項⚠️

◽️付属品は写真に写っているものが全てとなります。

◽️万が一初期不良があった場合は評価前にご連絡をお願い致します。

評価後の対応は不可となりますのでご注意ください。返品時の送料はお客様負担となります。

◽️商品は簡易清掃となりますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。



【配送時間枠】

①8:00～12:00

②12:00～19:00

③17:00～22:00



【割引】

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◽️直接引取りに来ていただける方



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◽️時間指定（2000円）

◽️最短便（2000円）

◽️階段料金（1000円～）

◽️リサイクル家電引取り

◽️ドライバー1名でのお伺いとなりますので搬入時はお手伝いをお願いしております。

お手伝いが難しい方は（6000円）にてお手伝いが不要となりますので予めお申し付けください。



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家電 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり