『【極美品】バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック シボ革 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 59分に出品され03月16日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Burberry バーバリー

ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ 肩掛け

斜め掛け クロスボディ ロゴ型押し メンズ

レディース ノバチェック ノヴァチェック

エンボス加工 オールレザー



○サイズ

タテ24cm

ヨコ31cm

マチ7cm

ショルダー159cm(最長)

平置き実寸



○状態

目立つ傷や汚れは見られずとても綺麗です



○カラー

黒 ブラック



○素材

レザー シボ革



○付属品

なし

（本体のみ。箱等は撮影用小物です。）



○購入元

ストアのオークション(真贋鑑定済み)



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします



＊状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。分からないことがあればお気軽にお問合せください。



＊専用対応は行っておりません。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。



＊あくまで中古品になりますので、小さな傷や汚れなどがあることをご了承ください。



管理番号223028650s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】バーバリー

ショルダーバッグ

ノバチェック

シボ革

ブラック