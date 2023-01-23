『リーニン ターボチャージング 70C【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 06時 29分に出品され04月17日 06時 29分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 リーニン

TURBO CHARGING 70Cです。



ガットはYONEX ナノジー95を27くらいで張ってます。

結構前に張ったので、もしかしたら今は緩んでいるかもしれません。

グリップはプリンスのウェットに近いグリップを巻いたばかりなので綺麗です。



ラケットの傷は写真でご確認ください。



気になることがございましたら、お気軽にコメントくださいませ。



素材：カーボンファイバー

最大張力：29lbs

Made in China



シリーズ：TURBO CHARGING

タイプ：スマッシュ

重量：3U(88g)

スイングウェイト：HL

シャフト硬さ：S(硬い)

グリップ太さ：S2/G5

グリップ長さ：200mm

ラケット全長 : 675mm

※バドミントン協会検定合格品



定価:17,600円 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし