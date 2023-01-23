『【新品】純正 MagSafe対応 iPhone レザーウォレット・ミッドナイト①【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 04分に出品され04月08日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 概要：新品・未使用のアップル純正 MagSafe対応 iPhone レザーウォレット・ミッドナイトです。「探す」機能に対応した最新モデルです。



互換性：iPhone 12 ~ 15 シリーズの全モデル

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状態：新品・未使用品ですので、中身のケースにキズ・汚れ等は全くありません。



価格：即決いただける方には多少値下げさせていただきますので、いつでも気軽に遠慮なくご連絡ください。５分以内のお返事を心がけております。最安値となるよう努めておりますので、価格マッチングもさせていただきます。(*1)



返品・返金：商品をご購入・お受け取りになり、万が一、ご満足いただけない場合はご返品ください。全額返金させていただきます。（受け取り評価前にお願いします。）



発送：ご購入いただいた日の翌日の発送となります。ご要望があれば当日中の発送にも可能な限り対応させていただきます。



純正品 vs. 模倣品：出品されている商品はアップル純正品です。模倣品と比較すると、アップル純正品は見た目の美しさ、手触りの良さ、細部の仕上げ、耐久性等の点が全く違います。(*2)



(*1) 万が一、より安い価格での出品が他にある場合には、コメント欄にそちらの出品タイトルをご連絡ください。即その価格まで値下げ（価格マッチング）させていただきます。



(*2) 最近、サイト内で模倣品が急増していますので、ご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>iPhoneアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル