『Razer Viper V2 Pro ゲーミングマウス 8Kドングル付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 57分に出品され03月23日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 半年前に購入した物です。

動作確認、チャタリングテスト済みです。

箱の角に少し凹みがございます。

マウスの外観は画像で判断お願いします。



【高性能ワイヤレス】

Razer Viper V2 Proは、超軽量設計で、快適な使用感を提供します。ワイヤレス接続により、自由な動きが可能です。



【ゲーミング向けデザイン】

エルゴノミックデザインとラバーグリップにより、長時間の使用でも疲れにくく、精密な操作が実現します。



【付属品】

グリップテープは右側以外貼っています。

それ以外の付属品は全てあります。



- ブランド: Razer

- モデル名: Viper V2 Pro

- タイプ: ワイヤレスゲーミングマウス

- 付属品: USBレシーバー、充電ケーブル、マニュアル

- 色: 黒

- デザイン特徴: ラバーグリップ、エルゴノミックデザイン

- 重量: 超軽量



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし