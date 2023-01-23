『【FRAY I.D】ベロアキャミソールラップドレス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 19時 19分に出品され04月06日 19時 19分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年フレイアイディーで購入したベロアキャミワンピースです。色味がとても綺麗でベロアの素材が柔らかく触り心地が良いです。

タグは切ってしまいましたが、自宅での試着のみの未使用品です。また画像の通りハンガーかけ用の細い紐も切っております。畳んで保管していました。

カラー：ブラウン

サイズ：S

定価：¥24,200



以下公式サイトより

【ベアキャミ型を立体感のあるディテールでエレガントに】

【Design/Styling】

トレンドのベアキャミ型で仕立てたドレス。

シンプルながらも、ラップデザインとサイドに施したタックにより、間延びしないメリハリの効いた着こなしが叶います。

また、ボディラインを拾いすぎない、裾に向かってゆるやかに広がるシルエットが美スタイル見せをサポート。

リボン仕様の肩紐は、結びの位置や長さを自由に変更して着丈の調節ができるので、幅広いスタイリングが楽しめます。

ストレッチベロアを使用した、ベージュ／グレー／ブラウンのベーシックに着回しやすい3色展開です。



リリーブラウン,Lily Brown,snidel お洒落 可愛い デート ガーリー フェミニン シンプル ナチュラル UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ SENCE OF PLACE by URBAN RESEARCH ROSE BUD ローズバッド アプワイザーリッシェ Apuweiser-riche リランドチュール マイストラーダ ジャスグリッティ JUSGLITTY スナイデル snidel ノエラ Noela ジルスチュアート JILLSTUART ココディール COCODEAL 防寒 マーメイドスカート アニュアンス フレイアイディー FRAY I.D ミラオーウェン

カラー...ブラウン

柄...無地

季節...秋冬

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: フレイアイディー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【FRAY

I.D】ベロアキャミソールラップドレス