『IVE◎ウォニョン直筆サイン入り◎DICONコメント有【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 14時 04分に出品され04月12日 14時 04分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ 韓国の芸能界関係者を通じて入手しました。

◎ サイン&コメントは表紙と中身に頂きました。

◎ サインを頂いただけで新品同様です。

◎ 全て本物の直筆サインですが証明書等ございませんので心配な方はご購入をお控え下さい。



アイテム種別···写真



グループ名···IVE



メンバー名···ウォニョン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用