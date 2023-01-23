『希少 RED WING レッドウィング 2883 日本限定モデル！ 縦刺繍羽タグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 05分に出品され03月21日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RED WINGの日本限定モデル、2883です。

サイズUS.8.5 縦刺繍羽タグ



ワークブーツらしい無骨なデザインで、どんなスタイルにも合わせやすい一足です。

ミリタリー系のアウターにも合わせやすくこれからの季節おすすめです。



【ブランド】RED WING SHOES

【カテゴリ】ワークブーツ

【商品の状態】やや傷や汚れあり

【サイズ】26.5cm

【素材】スエード ヌバック

【カラー】カーキ系



アッパー部分に若干のスレや履き皺、アウトソールに減りが見られます。

写真でご判断ください。

その他、使用に伴う細かな傷や汚れはありますが、まだまだ履いていただけます。



#アメカジ

#REDWING

#ブーツ

#アイリッシュセッター

#ミリタリー

#ヌバック

#90年代

カラー...グリーン



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 希少 RED

WING レッドウィング 2883

日本限定モデル！ 縦刺繍羽タグ