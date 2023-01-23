『希少 RED WING レッドウィング 2883 日本限定モデル！ 縦刺繍羽タグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 05分に出品され03月21日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|レッドウィング
Birkenstock サンダル 41 ブラウン スエード
¥ 7410
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美品 RED WING 9871 Irish Setter 9D USA 犬タグ
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le coq sportif ICONS BLANC ALPAIN 26cm
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Tricker’s ウッドストック 5636 UK7 トリッカーズ
¥ 13500
Baudoin & Lange ローファー 黒 スウェード 41
¥ 17450
★BUTTEROサイドゴアブーツ 43(27.5-28cm) ヒールブーツ
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落札価格8580円
245 入札履歴
終了
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