『SAINT LAURENT ショルダーバッグ ベージュ ラフィア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 54分に出品され03月27日 12時 54分に終了予定です。即決価格は75,000円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|サンローラン
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落札価格75000円
465 入札履歴
終了
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