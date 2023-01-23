『SAINT LAURENT ショルダーバッグ ベージュ ラフィア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 54分に出品され03月27日 12時 54分に終了予定です。即決価格は75,000円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 梅田阪急購入



数年前に購入し、未使用で保管しておりました。

型崩れのないようにクローゼットで保管していたものです。

自宅保管ご理解頂ける方のみお願いいたします。



すり替え対策のためキャンセル不可です。

気になさる方はあんしん鑑定ご利用お願いいたします。





サンローラン

ルー

カメラバッグ

ラフィアバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SAINT

LAURENT

ショルダーバッグ

ベージュ

ラフィア