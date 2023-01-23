『LED ペンダントライト APE-700NA スワン電器 BOTANIC【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 15時 38分に出品され03月19日 15時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品

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3枚目以降は手元にある商品の写真です。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワン