『ニクソン 腕時計 THE ROTOLOG ロトログ 白【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 13時 38分に出品され03月13日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nixon THE ROTOLOG ロトログ 白になります。

多少の使用感、細かい傷はありますがまだまだ使えます。

電池は新品です。ライトもつきます。



腕周りは約17、5㎝ですが素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



※中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



文字盤カラー···ホワイト



ベルトカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ニクソン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ ニクソン 腕時計 THE



ROTOLOG

ロトログ 白