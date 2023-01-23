『人気★ポーター トートバッグ ヒョウ柄 レオパード 自立 ハンドバッグ ミニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 02時 11分に出品され05月11日 02時 11分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン



柄…レオパード



素材···ナイロン



特徴···マチあり



サイズ…マチ9㎝/ 高さ 22㎝/ 幅 27㎝/持ち手 3㎝

※多少の誤差はご容赦ください。





状態…角1箇所に数ミリの小さな破れ



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