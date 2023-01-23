『【agete】アガット K10 地金チャーム 2019年限定【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 41分に出品され03月17日 13時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アガット
専用
¥ 11050
K18WG ダイヤモンド ネックレス＜Wish upon a starカード＞
¥ 18480
ハンドメイドアクセサリー あこ
¥ 7164
本翡翠 貔貅 ネックレス 新品 9812
¥ 12727
JJ345★高級 ビルマ産 非加熱 ピジョンブラッドルビー0.48ct 鑑付
¥ 99680
【極美品】希少 ティファニー ラージビーン ネックレス シルバー925
¥ 7956
Kazuhiko専用[新品] K10YGイエロー天然ルビーダイヤモンドペンダント
¥ 9425
k18 ウノアエレゴールドピアス ヴィンテージ 片耳 フープ 1AR刻印有
¥ 17336
MTP-018 あこや真珠 K18ペンダントトップ
¥ 14000
新品 Maison Margiela ナンバリング フープ ピアス ペア
¥ 7020
♦︎大粒レインボームーンストーン 希少♢♦︎ SV925 デザインネックレス
¥ 7800
AHKAH リトルマリー リング 10号
¥ 12870
ティファニー バイザヤード ダイヤモンド シルバー925 0.07ct
¥ 14900
mother house Futame リング k10
¥ 18400
K18 １カラットダイヤモンドリング
¥ 21120
専用JJ267★高級 ダイヤモンド0.291ct プラチナ ヘッドCGL鑑定書付
¥ 14900
ヴィヴィアン リボンモチーフリング Mサイズ ローズゴールド
¥ 7800
ユキコハナイ PT900 ダイヤモンド リング 4.21g
¥ 15600
落札価格8580円
438 入札履歴
終了
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