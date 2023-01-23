『【agete】アガット K10 地金チャーム 2019年限定【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 41分に出品され03月17日 13時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

アガットの◆数量限定◆【EAR DRESS】ピアス＆ピアスチャームセットより地金チャームの出品です。

【地金チャーム】潤んだ輝きのゴールドドロップが滴り落ちる女性らしいムードのチャームは、お手持ちのスタッズタイプのピアスとの組み合わせですっきりしたアレンジもおすすめ。

素材：K10



出品にあたりクリーニングしておりますので

すぐに気持ち良くお使い頂けます。

付属品はなくチャームのみのお譲りです。

usedですのでご理解頂ける方のみ

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アガット

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 【agete】アガット

K10

地金チャーム

2019年限定