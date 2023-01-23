『小林和作 油絵 「越中の山の春」 4号 雪解け 額付き 23.10.29ー7【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 10時 19分に出品され03月30日 10時 19分に終了予定です。即決価格は62,400円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 小林和作の４号の油絵額です。



まだ雪の残る奥山と

近景に芽生えてきた緑、

そして雪解けの小川の風景が

和作独自の秀逸な筆使いで描かれています。

キャンバスにのびのびと乗る絵の具も

見れば見るほど驚くくらいに多彩！



越中の山へと旅するような気持ちになれる、

和作の得意とした風景画の

味わいがぎゅっと詰まった一品！



小林和作[1888-1974]

山口県出身の日本の洋画家。尾道で晩年は制作を続け、

勢いのある筆使いと鮮やかな色彩センスで

生き生きとした山々や自然の風景画を生み出した。





●サイズ

額：幅54.5cm×高さ45.5cm×奥行5.5cmほど

絵：幅33.5cm×高さ24.5cm (F４号)



●注意事項



・状態は画像を良くご覧になった上、ご入札のご判断をお願い致します。古物・中古品にご理解のある方、宜しくお願い致します。



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#小林和作

#油絵 #油彩画

#越中の山の春

#4号

#雪解け #額付 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし