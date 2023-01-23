『小林和作 油絵 「越中の山の春」 4号 雪解け 額付き 23.10.29ー7【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 10時 19分に出品され03月30日 10時 19分に終了予定です。即決価格は62,400円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格62400円
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終了
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