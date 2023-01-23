『K8.0+OysterShell s size【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 05分に出品され04月01日 05時 05分に終了予定です。即決価格は18,700円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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k8.0の公式サイトで購入しました。



5回程度の使用です。



全然使ってないので売ります。











Food Courtシリーズ第4弾。K8.0+OysterShell+



PET100% (OceanBoundPlastic100%)



washable



New material, new size



Deep Sea / Oyster Shell / Sea Milk



S: {W46.5cm×H36cm×D8.5cm} 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ K8.0+OysterShell

s

size