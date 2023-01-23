『Champion Reverse Weave スウェット L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 00時 55分に出品され03月11日 00時 55分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

ChampionのReverse Weaveスウェットは、コットン73%とポリエステル27%の混合素材で作られており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【ユニークなデザイン】

このスウェットは、Championのアイコニックなロゴが施されており、シンプルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【快適なフィット感】

LARGEサイズは、リラックスしたフィット感を提供し、カジュアルなスタイルに最適です。



- ブランド: Champion

- モデル: Reverse Weave

- サイズ: LARGE

- 素材: コットン73% / ポリエステル27%

- 製造国: ホンジュラス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

Reverse

Weave

スウェット

L