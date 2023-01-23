『【美品】希少 ハンティングワールド キャンバストートバッグ ショルダーバック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 21分に出品され04月01日 05時 21分に終了予定です。即決価格は9,586円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪





【ブランド】

HUNTING WORLD ハンティングワールド





【アイテム】

トートバッグ ショルダーバッグ

キャンバスバッグ レザー





【サイズ】

約 W38×H42×D14cm





仕様：

内側 ファスナーポケット×1





※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





【状態】

全体的に状態はきれいです。革部分多少のキズがあります。

内側も若干シミがありますが（写真13枚目）、ほかは綺麗な状態です。

気持ちよくご使用いただけると思います。



【色】

ベージュ×ブラウン



【素材】

レザー×キャンバス



【購入先】

大手リユースショップ



【その他】

タップリの容量です。

個人の好みがありますが、革の良い使用感があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】希少 ハンティングワールド キャンバストートバッグ ショルダーバック