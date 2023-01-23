『ミシェルマカロン ジャギーニットクロスワンピ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 51分に出品され03月05日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年に購入してから一度も着用しておらず、タグも付いています。値段交渉⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ミシェルマカロン ジャギーニットクロスワンピ