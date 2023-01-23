『印伝 シェブロン 印傳屋正規品 47ショルダー［CHEVRON-シェブロン-］【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 23時 33分に出品され04月14日 23時 33分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



店舗ございます。

印傳屋正規品になりますご安心してご購入ください

新品未使用、送料込みです。

発送日数いただきます。何かありましたらコメントください。

化粧箱がつきます。



定価 53900円 税込

・サイズ

17.5×28.5×5.5cm

・仕様

内側にファスナーポケット1

オープンポケット1、ショルダー紐と手紐は取り外し可能、口前はファスナー

・表

鹿革・漆・牛革

・裏

レーヨン・牛革







商品説明

【甲州印伝】

印伝とは、甲州で長年作り続けられている鹿革の上に漆で柄付けした伝統的な革製品です。

鹿革は柔らかで肌あたりが良く、しなやかで軽いながらも丈夫さを兼ね備えています。

使い込むほどに手になじむ感触は天然素材ならでは。

古くから生活の道具や武具として愛されてきた所以です。

鹿革に漆で柄をのせていく作業は、職人の手によって1枚1枚行われます。

このさまざまな伝統模様には、縁起や自然の力・美しさへの想いが込められています。

漆は時がたつほどに色艶が冴え、光沢に深みが増していきます。



印伝の伝統文化を守り伝えるだけでなく、 常に新しい感覚の模様、意匠の開発にも取り組んでいます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 印伝 シェブロン 印傳屋正規品 47ショルダー［CHEVRON-シェブロン-］