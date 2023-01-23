『☆新品未使用 相良刺繍☆袋帯 蘇州刺繍 鳳凰 美品 豪華【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 10分に出品され03月04日 01時 10分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 相良刺繍の袋帯です。

購入後、箪笥保管のまま未使用です。



落ち着いたシックな色柄のデザインで、ビッシリと相良刺繍が施してあります。





帯幅:約30.5cm

帯の長さ:約248cm







◎一度人の手に渡った自宅保管品であることをご理解のうえ、細かな事が気になる方はご購入をご遠慮ください。







◎自宅に喫煙者、ペットはいません。



【必ずご覧ください。】

※撮影時の照明やご使用のディスプレイ等の関係上、画像と実物の色が異なる場合があります。また、店頭商品とは異なりあくまでも一度購入した自宅保管品であることをご理解ください。ご購入後の返品はお断りしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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