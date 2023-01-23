『☆新品未使用 相良刺繍☆袋帯 蘇州刺繍 鳳凰 美品 豪華【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 10分に出品され03月04日 01時 10分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
人間国宝、初代、久保田一竹、辻ヶ花、金通し 袋帯。
¥ 202400
未着用 袋帯 斜め取 華紋 鳳凰 菱 波 金糸 着物 104a d
¥ 10920
未使用同然◆センスの良い総手絞りの小紋◆仕付◆ガード加工◆裄65.5丈155.5
¥ 8572
大島紬 小紋 横線 抽象水引模様 藍染 着物 071t
¥ 7722
引き振袖✨ブルー系 駒刺繍 草花文 色掛下 結納式 婚礼衣装に☆
¥ 11700
袋帯 振袖用袋帯
¥ 9750
中古 二尺袖きもの 3点セット 小振袖 赤・濃いピンク・黄色 卒業式
¥ 9360
夏用 絽 麻の葉模様 モノトーン 小紋 着物 075w p
¥ 21726
カジュアル着物 くるり 単衣 紫水晶 無地 ポリエステル 美品
¥ 11250
【訪問着】 着物 袷 束熨斗 花 模様 金彩 身丈約169cm トールサイズ
¥ 10192
【未使用】岡重 染め九寸名古屋帯◇浜ちりめん 京友禅染め
¥ 23322
リメイク 着付けの練習などに 振袖おまとめ 5点セット F8050
¥ 7098
4k2005 名古屋帯 絹 夏物 夏帯 絽 楓 紅葉 ベージュ 紫 金色 柄物
¥ 12025
浴衣 有松鳴海絞り 花模様 桜 蔦 藍色 着物 065w d
¥ 19090
U0509★ 着物淡雪 ★ 付下げ小紋 ★ 正絹 袷 小紋 シック 組み紐模様
¥ 10842
【訪問着・袋帯セット】正絹 訪問着 扇に花草柄 部分刺繍 袷 帯唐織
¥ 10920
アンティーク 名古屋帯 更紗 金更紗 91 袋帯 丸帯 着物 小紋 紬 着付け
¥ 9295
お洒落袋帯
¥ 9360
落札価格28050円
508 入札履歴
終了
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