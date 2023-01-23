『定価5.7万 ヒステリックグラマー×ワーカーズサプライ カモフラ トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 10分に出品され03月19日 00時 10分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#シェリーズショップ



【サイズ】

A4書類が余裕で入ります！

横43.5㎝

縦41㎝

マチ8㎝

【ブランド】

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

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WORKERS SUPPLY

ワーカーズサプライ

【カラー】

カモフラ 迷彩

【定価】

税込￥57,200

【状態】

目立った傷汚れ無し

【特徴】

WORKERS SUPPLY×HYSTERIC/ヘルメットバッグ



まるでMA-1フライトジャケットのような高強度ナイロンを使用した

裏地がオレンジカラーの

タイガーカモフラ柄トートバッグ！



『古き良き時代のアメリカの労働者に愛用された多機能なバックを現代風にアレンジしたMade in USAにこだわり抜いた最高級のバッグ』

WORKERS SUPPLYとのコラボ商品です。



バックパック下の巾着は、靴やブーツを収納するイメージで作られていますが、雑誌やジャケットなど多目的に収納できるスペースになっています。

■WORKERS SUPPLY

古き良きアメリカの時代にニューヨークやシカゴなどの大都市で働く労働者たちが使用していた多機能なバックを現代風にアレンジしています。バッグに使用している資材は全てデザイナーであるChristianが厳選したアメリカ製のプレミアム素材を採用しています。

取っ手部分には老舗レザーメーカーHorween Leathe社の８オンスのクロムエクセルレザーを使用し、金具はヘビーウエイトの真鍮を使用しています。

デザイン、資材、縫製に至るまでMade in USAにこだわり抜いた最高級のバックです。



■クロムエクセルレザー

クロムエクセル（Chromexcel）は、ほぼ100年前に開発された手法で、加工が施されてない状態の原皮を”コンビなめし”という方法でなめし、牛脂、蜜蝋、植物性脂,魚脂などの計４種類以上の油脂をブレンドした、特性オイルを塗りこみ皮革に浸透させた牛革のHorween社の製品名です。

通常の何倍もかけ、人為的にではなく”皮のペース”でじっくりと油脂を染み込ませているため、油分が多くその質感や重厚感に魅力があります。また優れた手触り・耐久性も注目されています。



カラー...グリーン



素材...ナイロン



素材...本革



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 定価5.7万 ヒステリックグラマー×ワーカーズサプライ カモフラ トートバッグ