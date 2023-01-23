『コールハーンCole Haan CHR11562レザートートバッグA24534【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 18時 47分に出品され04月14日 18時 47分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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COLE HAAN CHR11562 レザートートバッグです。



・商品詳細 ：









状態：保存袋付き。1～2度使用しましたが使用感もあまり無く美品です。



品番:CHR11562



参考定価：円//



サイズ表記://



素材：



カラー：ピンク



実寸：横約36.5cm 縦約25cm マチ約14cm ハンドル約49cm (素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コールハーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コールハーンCole

Haan

CHR11562レザートートバッグA24534