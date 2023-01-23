『【中村佳菜子】さくらんぼ柄＆レモン柄 オーバル皿 プレート 食器 2枚セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 03分に出品され04月04日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 19×25×1 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし