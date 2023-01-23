『SONY MDR-1000X ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセリング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 10分に出品され03月11日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱無し



Sony MDR-1000Xは高性能なワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホンで、ハイレゾ対応、LDACコーデック、快適な装着感、タッチ操作などが特徴です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし