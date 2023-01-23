『ヤードセール パンツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 35分に出品され03月07日 19時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤードセール パンツ





67センチに裾上げしてあります。

そこから裾上げノリで一つ折っています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 傷や汚れあり

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メンズ

パンツ タグ ヤードセール パンツ