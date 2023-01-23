『美品ARC‘TERYX アークテリクス リュック マンティス26L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 43分に出品され03月15日 04時 43分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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使用回数少なく美品です。



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BEAMS BOY ARCTERYX / MANTIS 26 BACKPACK NEW ビームス ウイメン バッグパック リュック



ARC‘TERYX



商品情報



カラー：ブラック



素材：表布 100％ ナイロン、コーティング 100％ ポリウレタン



サイズ：約幅28cm×高さ47cm×マチ20cm



ユニセックス （男女兼用）



素人採寸ですので、若干の誤差がある場合があります。



PC、環境、光の具合等により、色のイメージが画像と若干異なる場合が御座います



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品ARC‘TERYX

アークテリクス

リュック

マンティス26L