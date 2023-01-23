『イルビゾンテ ショルダーバッグ 斜め掛け オールレザー 黒 ブラック スナップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 00時 51分に出品され04月08日 00時 51分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▼ item



サイズ表記

(縦 17㎝ 横 28㎝ マチ 8㎝

持ち手高さ ㎝

ショルダー 120㎝)



※サイズは素人寸法です。



▼ condition

使用感、角スレ（リペアしてます）ありますが大きな破れなどなくまだまだお使いいただけるかと思います



素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



他にも多数出品しております！

#ACMarketレディース← c h e c k ♪

#ACMarket← c h e c k ♪



➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

【古物商許可証取得済み】

取扱商品は真贋鑑定済みの正規品のみを取り扱う

リサイクルショップ、BtoBオークションサイト

にて購入しております。

すべて正規品となりますので安心してご購入ください。



管理番号■365

カラー...ブラック

素材...レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ ショルダーバッグ 斜め掛け オールレザー 黒 ブラック スナップ