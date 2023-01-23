『未使用⠀ADMJモーツァルト23cmボストンショルダーバック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 09分に出品され03月05日 06時 09分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用⠀ADMJモーツァルト23cmボストンショルダーバック



サイドのADMJの王冠エンブレムが特別感を醸し出しています

コロンしたフォルムが可愛くて一目惚れで購入しましたがバッグの数が多くて、出番が無いままになっていました



2022年エーディエムジェーオンラインショップにて88000円にて購入しました

使うつもりでセロハンは剥がしています



新品未使用ではありますが、一度人の手に渡った物です。神経質な方、完璧を求められる方は購入をお控え下さい。



サイズ W23×H15×D13.5㎝

カラー カラメル

素材 モーツァルト(子牛革)

GOLDエンブレム









スペインのタンナー【カルティドス・バディア(CURTIDOS BADIA)社】のモーツァルト(MOZART)という子牛革を使用しています

ホームページより引用



今までのカーフレザーより厚みがあり、コシがあるので、柔らかでしっかりとしたお品です



A.D.M.J.の定番ボストンバッグとは一味違った柔らかい素材を活かした丸みのあるシルエットが可愛らしいですよ

ハンドル持ちで上品に、斜め掛けでカジュアルにと

変化の楽しめる2WAYタイプです。







ご購入者様のご都合による返品、返金には応じ兼ねますので、ご理解の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エーディーエムジェイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用⠀ADMJモーツァルト23cmボストンショルダーバック